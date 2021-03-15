تراجع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الليرة السورية ، اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021 ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم عن أحدث سعر صرف لليرة السورية ، وذلك ضمن مواصلة الوكالة في تقديم أخبار الاقتصاد والاستثمار في البلاد .

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021 :

اليوم ، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضًا جديدًا أمام الدولار بعد تخطيها عتبة الـ 4000 للدولار الواحد ، وبلغ 4190 للشراء و4250 للمبيع.

وحسب موقع الليرة اليوم شالمتخصص بأسعار الصرف والذهب، انخفضت الليرة السورية إلى 4000 للدولار الواحد، كأدنى مستوى تصل إليه في تاريخها، في 2 من آذار الحالي، فيما تستمر قيمة الليرة بالتدهور رغم الوعود الحكومية بعدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد، بعد ورقة الخمسة الآلاف التي طرحتها في كانون الثاني الماضي، وسط صعوبة تثبيت سعر الصرف يرافقها توقعات باستمرار انهيار السعر .

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عابد فضلية، قال في تاريخ 23 شباط الماضي إن "صعوبة تثبيت قيمة الليرة السورية حاليًا تعود لقلة واردات سوريا من القطع الأجنبي، وأضاف أن النظام المصرفي بأكمله مربك بسبب العقوبات".

وفي تصريح لإذاعة ميلودي إف إم أوضح فضيلة، أن أي مصرف مركزي في العالم لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي .

أما الباحث والدكتور في الاقتصاد فراس شعبو، أكد أن الوضع في البلاد غير مطمئن وغير مبشّر منذ بداية العالم الحالي، مع إصدار فئات جديدة من الليرة السورية .

وأشار إلى تجاوز العجز في موازنة 2021 نسبة 40%، إذ بلغت الموازنة 8500 مليار ليرة .

صياغة الذهب في سورية عيار 18 و 24 :

رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي ، قال في حديثه الاعلامي إن "صياغة الذهب من عيار 18 مرتفعة مقارنة بصياغة الذهب من عيار 24".

وأضاف أن ذلك يعود إلى شبيهة بالموديلات الإيطالية وتحتاج إلى معدات خاصة للعمل فيها، ووزنه خفيف لذلك تكون أجرة صياغته مرتفعة لـ "تعويض الخسارة".

وأكد جزماتي، أن صياغة الذهب من عيار 21 رخيصة مقارنة بالذهب من عيار 18 لأنه لا يحتاج إلى مكنات خاصة للعمل فيه.

وتراجع إقبال المواطنين على شراء الذهب بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 في المئة ، بحسب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي.

ويوم الاربعاء الماضي، تراجع سعر غرام الذهب وسجّل (134 ألفاً و283 ليرة سورية عيار 18)، و(156 ألفاً و570 ليرة سورية عيار 21).