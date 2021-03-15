سعر ليرة الذهب في سورية اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021

سعر ليرة الذهب في سورية اليوم الثلاثاء 16 أذار 2021 ، إذ وصل سعر الذهب إلى مليون و260 ألف ليرة سورية ، وسط تراجع إقبال المواطنين على شراء الذهب بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 في المئة ، بحسب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي.

وعن توحيد سعر صياغة سعر الذهب في سورية في مناطق سيطرة النظام، أكد جزماتي في تصريح صحفي لصحيفة "تشرين" أنه هذه المحاولات بائت بالفشل ، وذلك لوجود صياغة مرتفعة الأجر وأُخرى رخيصة .

صياغة الذهب في سورية عيار 18 و 24 :

رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي ، قال في حديثه الاعلامي إن "صياغة الذهب من عيار 18 مرتفعة مقارنة بصياغة الذهب من عيار 24".

وأضاف أن ذلك يعود إلى شبيهة بالموديلات الإيطالية وتحتاج إلى معدات خاصة للعمل فيها، ووزنه خفيف لذلك تكون أجرة صياغته مرتفعة لـ "تعويض الخسارة".

وأكد جزماتي، أن صياغة الذهب من عيار 21 رخيصة مقارنة بالذهب من عيار 18 لأنه لا يحتاج إلى مكنات خاصة للعمل فيه.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن سعر الذهب لا يختلف في حالة البيع أو الشراء، وفي حال لم يلتزم الصاغة بالتسعيرة المحددة فإنهم سوف يتعرضون إلى مخالفة، وإغلاق المحل لمدة 4 أيام.

وفي السياق، وبالأول من الشهر الجاري، أصدرت جمعية الصياغة تعميماً على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية.

ونوهت إلى أن أي مخالفة لها ستعرض صاحبها إلى إغلاق المحل.

وشهدت الاسواق في سوريا انخفاضاً كبيراً في مبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز المبيعات 1.5 كيلوغرام يومياً، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار الذهب، وفق جزماتي.

ويوم الاربعاء الماضي، تراجع سعر غرام الذهب وسجّل (134 ألفاً و283 ليرة سورية عيار 18)، و(156 ألفاً و570 ليرة سورية عيار 21).

الذهب التي يتم تداوله في الأسواق حالياً هو ذهب مستعمل، وأكمل رئيس الجمعية، أنه "يتم بيعه من المواطنين للصاغة وبدورهم يعيدون صياغته وطرحه في المحال".