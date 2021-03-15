طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في البيت طعم لذيذ

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في البيت ، وتشتهر الحلوى بين الأطباق العربية وتتمتع بطعم لذيذ وقوي وشهية ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على خطوات تحضير الحلوى في المطابخ ، والتي تتميز بأنها سهلة البلع والهضم كما يفضل تناولها جميع الفئات العمرية ، لذلك ندعوك إلى متابعة المقالة .

وبعد نشر هذه المقالة بشان طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل ، لاقت اهتمامًا كبيرًا من عشاق الحلوى اللذيذ ، كما ارفقنا لكم مكونات او مقادير البسبوسة ، وهي متوفرة في جميع المحالات التجارية ويمكن الحصول عليها بكل سهولة .

ونقدم لحضراتكم كافة عمل صناعة الحلويات والوجبات والمشروبات المختلفة في المنزل بطريقة سلسلة وسهلة وبسيطة ، وفي هذه المقالة وضعنا لكم مكونات وخطوات اعداد حلوى بالبسبوسة بجوز الهند .

مكونات عمل البسبوسة بجوز الهند :

أولاً: كوب من جوز الهند المبشور

ثانيًا: نصف كوب من الزبدة السايحة

ثالثًا: ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

طريقة عمل القطر الخاص بالبسبوسة :

وعن طريقة عملها ، يترتب عليك تحضير إناء وبعدها نوضعها على نار متوسطة.

وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، نضع به كوب ونصف من الماء وكوبين من السكر ونذوب السكر بالماء حتى يغلي ثم نعصر ليمونة ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق ثم ننزله ليبرد .

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند :

أولاً : وفي الخطوة الاولى من اعداد حلوى البسبوسة بجوز الهند ، احضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة السميد وجوز الهند والبيكنج بودر والزبدة والسكر ونقلبهم جيداً حتى يمزج الخليط .

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، أضاف الزبادي ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نحضر صينية مدهونة بالقليل من السمنة ونسكب بها الخليط .

ثالثًا: وبعدها نقوم بقطع الصينية من مربعات متساوية وندخلها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي

رابعًا: وفي المرحلة الاخيرة ، وبعد مرور الوقت نخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالصحة والعافية .

ونتمنى لكم في نهاية المقالة التي هي بعنوان طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند ، نتمنى أن تنال المقالة اعجابكم .