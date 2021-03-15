صور و دعاء اللهم بلغنا رمضان 2021

صور دعاء اللهم بلغنا رمضان 2021 مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم بنفحاته العطرة والاجتهاد في الابتهال إلى الله بدعاء اللهم بلغنا رمضان لأنفسهم ولإخوانهم. نضع بين ايديكم دعاء اللهم بلغنا رمضان و صور بوستات لدعاء رمضان 2021، نسأل الله ان يبلغنا و اياكم رمضان و يجعلنا من عتقائه.

دعاء اللهم بلغنا رمضان 2021 مكتوب

يا رب بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وأعنا على قيامه على النحو الذي يجعلك راض عنا، اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ارفع عنا البلاء وبلغنا رمضان والصيام والقيام دون وباء ودون حزن، واكشف عنا شر البلاء وسيء الأسقام، وبلغنا رمضان ونحن في احسن حال يا رب ندعوك فقد اشتدت فاقتنا وقلت حيلتنا وضعفت قوتنا، فتداركنا بلطفك وأغاثتك يا الله.





