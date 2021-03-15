افضل دعاء للأم مكتوب

دعاء للأم مكتوب لقد اوصانا الله تعالى و نبيه محمد صلى الله عليه و سلم ببر الوالدين و الاحسان اليهما، و خص الأم بمكانة عظيمة لما لها من فضل في تربية ابنائها و تنشئتهم، وهذا ما يستوجب علينا جميعًا الإحسان إليها ورعايتها والوقوف بجانبها دائما ولاسيما في الكبر، ففضل الأم عظيم جدا لا يقدر بثمن ولعل أبسط أوجه العرفان لها بالجميل هو الدعاء لها دائما، فالدعاء من أحب العبادات إلي ملك الكون، فدعونا نرفع أيدينا إلي السماء وندعو لأمهاتنا الأحياء والأموات.

نضع بين ايديكم متابعينا الاعزاء هذا الدعاء للامهات سائلين المولى عز و جل ان يتقبل منا و منكم الدعاء و يستجيب له انه سميع مجيب.

دعاء للأمهات مستجاب إن الأم هي نبع الحنان والعطاء الذي لا نهاية له، فحضنها هو الوسادة التي نلجأ إليها عندما تضيق بنا الحياة وتشتد الأزمات، فلا يوجد في هذا العالم أفضل من الأم، فهي نعمة عظيمة جدا لا تقدر بأي ثمن، فمهما امتلك الإنسان من نعم جميلة وأشياء كثيرة، تبقى الأم هي أجمل وأعظم هذه الأشياء على الإطلاق، فهي كنزه الحقيقي في هذه الحياة.

تعرف الان علي اجمل دعاء للام.

اللهم احفظ أمي الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة اللهم من كانت له أم مريضة فاشفها ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها ومن كانت له أم متوفية فارحمها.

ربي استودعتك من هي أعزُ علي من نفسّي اللهم احفظ لي أمي ومد جسدها بالقوة وارزقها فوق عمرها عمرا وفوق صّحتها عافيه يا رب.

اللهم أني استودعتك أمي يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم أحفظ لي أمي من كل شر ومن كل ضر يارب العالمين.

ربي احفظ لي أبي و أمي فهم أجمل عطاياك وأغلى ما أملك اللهم اني استودعتك مبسمهما وصحتهما فلا تريني بهما بأسا.

دعاء للام الحية

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهم وما تلونا من تلاوة فزكّيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدّقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال صالحة، فرضيتها.

فنسألك اللهم أن تجعل حظها منها أكبر من حظوظنا وقسمها منها أجزل من أقسامنا، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

دعاء قصير للام

اللهُم يا خالق الجنة احفظ أمي التي هي جنتي فهي اغلى ما املك.

اللهُم احفظ لي أمي واشغلني ببرها فإنها لي الدنيا وما ملكت.

يا رب إنّي استودعتك قلوب لا أقوى العيش دونها اللهم احفظ لي أُمي وأبي أينما وطئت أقدامهم.

اللهم أحفظ لي أمي وروح أمي، وقلب أمي وابتسامة أمي ودعاء أمي وكل أمي.

اللهم احفظ لي أمي بعينك التي لا تنام اللهم حقق لها ما تتمنى وارزقها من حيث لا تحتسب. اللهُم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربُها إلى قلبي اللهُم احفظ لي أمُي فأنت خير الحافظين.