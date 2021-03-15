السودان يطلب وساطة الرباعية الدولية في قضية سد النهضة

تقدم السودان رسمياً اليوم الاثنين، بطلب لوساطة الرباعية الدولية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.

بدورها قالت مصادر سودانية:" إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من امريكا والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للوساطة في مفاوضات سد النهضة".

وأوضح حمدوك في رسالته للرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، داعياً إلى عدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.