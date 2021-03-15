تعليق جزئي في جميع مدارس الوكالة في الفترتين الصباحية ‏والمسائية

قرر اتحاد موظفي "الأونروا"، اليوم الاثنين 15/3/2021، سلسلة اجراءات احتجاجية على تجاهل "الأونروا"، من بينها تعليق الدوام في جميع مدارس الوكالة غداً الثلاثاء الموافق 16/3/2021 الحصة الأخيرة في الفترتين الصباحية والمسائية ويغادر الطلاب والمعلمون.
كما قرر، تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 11-12 ويعتصم الموظفون وإتحاد الموظفين في الساحة للتعبير عن رفض الظلم.
كما سيعلق الدوام في جميع العيادات ومكاتب الخدمات والصيانة ومراكز التوزيع ومكاتب صحة البيئة وكل مكاتب رؤساء ومدراء المناطق من الساعة 12:30 ظهراً ولمدة ساعة ويعتصم الموظفون داخلها.
ويعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخانيونس من الساعة 11:30-12:30 ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات.