تعليق جزئي في جميع مدارس الوكالة في الفترتين الصباحية ‏والمسائية

قرر اتحاد موظفي "الأونروا"، اليوم الاثنين 15/3/2021، سلسلة اجراءات احتجاجية على تجاهل "الأونروا"، من بينها تعليق الدوام في جميع مدارس الوكالة غداً الثلاثاء الموافق 16/3/2021 الحصة الأخيرة في الفترتين الصباحية ‏والمسائية ويغادر الطلاب والمعلمون.‏

كما قرر، تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 11-12 ويعتصم الموظفون وإتحاد الموظفين في الساحة للتعبير عن ‏رفض الظلم.

كما سيعلق الدوام في جميع العيادات ومكاتب الخدمات والصيانة ومراكز التوزيع ومكاتب صحة البيئة وكل مكاتب رؤساء ‏ومدراء المناطق من الساعة 12:30 ظهراً ولمدة ساعة ويعتصم الموظفون داخلها.‏

ويعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخانيونس من الساعة 11:30-12:30 ويعتصم الموظفون والطلاب في ‏الساحات.‏