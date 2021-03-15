أفضل رجيم صحي لفصل الشتاء

في البداية لابد من الوعي جيدًا بأن الرجيم لا يعني الحرمان وعدم تناول الطعام، فهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثيرين، فالرجيم ما هو إلا نظام غذائي صحي نقوم بإتباعه عن طريق تناول الأطعمة المفيدة وبكميات مناسبة .

الرياضة من أهم أساسيات الرجيم الصحي فهو يساعد في زيادة معدلات الحرق للحصول على نتائج سريعة وبشكل صحي، وينصح خبراء التغذية بأن يتم ممارسة رياضة المشي يوميًا خاصة في أوقات الظهيرة لاستفادة بأكبر قدر من الأوكسجين، إلى جانب الحركة المستمرة في المنزل دون الخمول.

الاعتماد على نظام الوجبات الخفيفة إلى جانب الوجبات الرئيسية على أن تعتمد هذه الوجبات على أغذية مفيدة مثل الفواكه والخضروات لإعطاء الإحساس بالشبع