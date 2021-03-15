بالأسماء.. اعتقالات واسعة في الضفة تطال 20 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 15/3/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين .

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في بلدات وقرى يطا ودير الغصون ومادما، بعد أن اقتحمت أحياء برام الله وجنوب نابلس والخليل وطولكرم وضواحي القدس.

ونوهت جمعية واعد للاسرى ان الاعتقالات طالت 20 مواطناً عرف منهم :

1. مهند يوسف علقم (الزرعي) من الخليل

2. مجدي مرشد عوض من الخليل

3. الاسير المحرر ثائر ابو رموز من الخليل

4. الاسير المحرر عيسى محمد العمور من يطا الخليل

5. الاسير المحرر فادي بدر العمور من يطا الخليل

6. الاسير المحرر قصي خالد العمور من يطا الخليل

7. الاسير المحرر يحيى صالح العمور من يطا الخليل

8. الفتى عيسى خالد العمور من الخليل .

9. احمد عطيوي من مدينة طولكرم

10. فارس فتوح من مدينة طولكرم

11. الأسير المحرر فؤاد القب من طولكرم .

12. رائد عادل حمّاد من بلدة عنبتا.

13. عاهد رياض الطيراوي من مخيم الجلزون .

14. محمد الشحبور من بلدة بيرزيت

15. محمد الحسين من نابلس.

16. الأسير المحرر محمد زاهر قط من قرية مادما جنوب نابلس

17. الاسير المحرر امين الاصهب زكارنة من جنين .