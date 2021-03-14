يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

حسم فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بيوفنتوس، الجدل حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم.

فبعد إقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال على يد بورتو البرتغالي، خرجت تقارير عديدة قالت إن رونالدو يستعد للرحيل عن يوفنتوس، وسط أنباء ربطته بالعودة لريال مدريد.

وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قبل مواجهة كالياري: "مستقبل رونالدو؟ هذا يجعلني أضحك، لم أتخيل أبدًا إمكانية وضع كريستيانو موضع تساؤل".

وأضاف "رونالدو فاز بـ5 كرات ذهبية، لا أعرف عدد دوري الأبطال، لقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأهداف ليوفنتوس، إنه لشرف كبير أن يكون معنا هنا ونحن سعداء بوجوده هنا".

وأتم فابيو باراتيسي: "رونالدو بالتأكيد يمثل مستقبل يوفنتوس".