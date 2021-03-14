طريقة عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات في شهر رمضان 2021، والتي يكثر البحث عنها من قبل النساء في شهر رمضان المبارك، ونقدم لكم أدناه مكونات عجينة القطن والبيتزا والمخبوزات، حيث بامكانك متابعة الخطوات التي للحصول على عجينة القطن المناسبة.

طريقة عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان 2021

ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكونات عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان، والتي يبحث عنها الكتير من النساء، خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يهتم فيها الناس بموائدهم وتزينها بأكلات وأطعمة مميزة.و هي كالتالي:

مكونات عجينة القطن للبيتزا والمعجنات

دقيق - كوبان وربع

حليب بودرة - نصف كوب

خميرة - ملعقة كبيرة

سكر - ملعقتان كبيرتان

زيت - ربع كوب

ماء دافئ - كوب

ملح - نصف ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة

خطوات عجينة قطن البيتزا والمخبوزات

ونرفق لكم في فلسطين اليوم خطوات عجينة قطن البيتزا والمعجنات، حيث بامكانك عزيزتي اتباع الخطوات التالية للحصول على العجينة المثالية. وهي كالتالي:

خطوات عجينة قطن البيتزا والمخبوزات