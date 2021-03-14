قائمة الفائزين بعضوية المكتب السياسي لحركة حماس

أعلنت حركة حماس عن أسماء الفائزين في عضوية المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس شورى الحركة.

وأوضحت الحركة أنه لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية، وفيما يلي تشكيلة القيادة الجديدة المنتخبة:

1. الأخ المجاهد/ يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

2. الأخ المجاهد/ خليل الحية نائب رئيس الحركة.

3. الأخ المجاهد/ نزار عوض الله عضواً

4. الأخ المجاهد/ محمود الزهار عضواً.

5. الأخ المجاهد/ روحي مشتهى عضواً.

6. الأخ المجاهد/ فتحي حماد عضواً

7. الأخ المجاهد/ سامح السراج عضواً

8. الأخ المجاهد/ مروان عيسى عضواً

9. الأخ المجاهد/ صلاح البردويل عضواً

10. الأخت المجاهدة/ جميلة الشنطي عضواً.

11. الأخت المجاهدة/ فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية.

12. الأخ المجاهد/ غازي حمد عضواً.

13. الأخ المجاهد/ إسماعيل برهوم عضواً.

14. الأخ المجاهد/ سهيل الهندي عضواً.

15. الأخ المجاهد/ زكريا أبو معمر عضواً.

16. الأخ المجاهد/ جواد أبو شمالة عضواً.

17. الأخ المجاهد/ كمال أبو عون عضواً.

18. الأخ المجاهد/ عصام الدعاليس عضواً.

19. الأخ المجاهد/ أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.

20. الأخ المجاهد/ ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة