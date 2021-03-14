تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي الآونة الاخيرة تزايدت عمليات بحث متابعي القناة في اليوم الواحد إذ تجاوزت المليون مشاهدة بعد ربطها بحسابتها على المنصات الرقمية ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية ، لمتابعة منتوجاتها الاعلامية ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

وعلى مواقع الانترنت رصدنا بحث من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 ، بعد عرضها مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل الغازي التركي .

وتقدم قناة الفجر الجزائرية أيضًا محتوى ترفيهي ممتع حيث تبث على مدار الساعة دون توقف وهي بالمجان بدون تشفير، ما ساهم في زيادة شعبية القناة في الوطن العربي .

وفي عام 2015 انطلق بث قناة الفجر الجزائرية ، فيما تعد القناة مملوكة للشيخ ابن الشنفري ، كما تعرض العديد من المسلسلات منها: فريد لمسلسل “نهضة السلاجقة” إلى جانب مسلسل قيامة عثمان الغاز.

برامج قناة الفجر الجزائرية :

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

قصة مسلسل أرطغرل (قيامة عثمان):

يحكي المسلسل عن الصراعات التي كانت تتواجد بين العثمانيين مع المغول والصليبيين والتتار وكان عثمان قائد الجيش كان يتبعه الكثير من الجنود الأبطال و يذاع هذا المسلسل أسبوعيا كل يوم خميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات والسعودية وينتظر المشاهدون الحلقات الجديدة من هذا المسلسل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD