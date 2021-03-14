تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي الآونة الاخيرة تزايدت عمليات بحث متابعي القناة في اليوم الواحد إذ تجاوزت المليون مشاهدة بعد ربطها بحسابتها على المنصات الرقمية ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية ، لمتابعة منتوجاتها الاعلامية ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .
وعلى مواقع الانترنت رصدنا بحث من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 ، بعد عرضها مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل الغازي التركي .
وتقدم قناة الفجر الجزائرية أيضًا محتوى ترفيهي ممتع حيث تبث على مدار الساعة دون توقف وهي بالمجان بدون تشفير، ما ساهم في زيادة شعبية القناة في الوطن العربي .
وفي عام 2015 انطلق بث قناة الفجر الجزائرية ، فيما تعد القناة مملوكة للشيخ ابن الشنفري ، كما تعرض العديد من المسلسلات منها: فريد لمسلسل “نهضة السلاجقة” إلى جانب مسلسل قيامة عثمان الغاز.
برامج قناة الفجر الجزائرية :
أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.
ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.
ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.
قصة مسلسل أرطغرل (قيامة عثمان):
يحكي المسلسل عن الصراعات التي كانت تتواجد بين العثمانيين مع المغول والصليبيين والتتار وكان عثمان قائد الجيش كان يتبعه الكثير من الجنود الأبطال و يذاع هذا المسلسل أسبوعيا كل يوم خميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات والسعودية وينتظر المشاهدون الحلقات الجديدة من هذا المسلسل.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 12034
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
معدل تصحيح الخطأ : 4/3
الجودة HD
كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 10922
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
معدل تصحيح الخطأ : 4/3
الجودة HD