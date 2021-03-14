محافظ جنين : تسجيل حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن محافظة محافظة جنين أكرم الرجوب ، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة وعدد من الاصابات بفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24ساعة الماضية .

وقال الرجوب في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن الطواقم الطبية سجلت حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المحافظة إلى 194حالة.

وأضاف أن عدد الحالات المصابة في المحافظة ارتفع إلى 1006 حالة منها 14 حالة في العناية المكثفة بعد تسجيل 121 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بالإضافة لتعافي 54 حالة جديدة.

وتشهد كافة محافظات الضفة الفلسطينية المحتلة ارتفاعاً كبيراً بعدد الاصابات بفايروس كورونا خاصة بعد انتشار الطفرات الجديدة من الفايروس( البريطانية والجنوب افريقيا) سريعة الانتشار والعدوي.