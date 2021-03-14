نتنياهو يُحذر: خطر قادم من أفريقيا يُهدد "إسرائيل"

انتقد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا الأخير الذي يطالب الحكومة بالاعتراف والتحويلات المحافظة التي تجرى في "إسرائيل"، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى اجتياح "إسرائيل" من قبل متحولين يهود مزيفين من أفريقيا.

وجاء تصريح نتنياهو في مقابلة مع مراسل صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية لاهاف هاركوف، بعد حوالي أسبوع من قرار المحكمة الذي أعاد إشعال معركة حول التحول اليهودي بين "الإسرائيليين" الليبراليين وحلفاء نتنياهو الحريديم، أو الأرثوذكس المتطرفين.

ونشر أحد الأحزاب الحريديم، شاس، منشورًا على فيسبوك الأسبوع الماضي يبدو أنه يظهر طالبي لجوء أفارقة، حيث زعم المنشورأن "آلاف المتسللين والعمال الأجانب سيصبحون يهودًا من خلال التحول الإصلاحي".

ويقول طالبو اللجوء ، ومعظمهم من إريتريا والسودان، إنهم فروا من الحرب والأنظمة القمعية، ويسعون إلى ملاذ آمن في إسرائيل، لكن حكومة نتنياهو زعمت أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية قدموا إلى إسرائيل بحثًا عن عمل. وقد رفضت الحكومة الاعتراف بالغالبية العظمى منهم كلاجئين وتشير إليهم رسميًا على أنهم "متسللون". وقد سعت إلى ترحيلهم أو حثهم على مغادرة البلاد طواعية.