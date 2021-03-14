محكمة الانتخابات تنظر في الطعون المقدمة اليوم وكحيل يبين أبرز ما سيتم بحثه في القاهرة

ستبدأ محكمة قضايا الانتخابات، النظر في الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتبارا اليوم الأحد 14/3/2021، علما أن المحكمة بفرعيها في رام الله وغزة، تلقّت عددا من الطعون.

هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أكد ان لجنة الانتخابات ستنظر اليوم في الطعون المقدمة للمحكمة والبالغة خمسة طعون .

وقال كحيل خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ان كافة الطعون المقدمة ستكون على سن المقترع دون سن الـ17 عاماً ، وستنظر االيوم المحكمة في تلك الطعن وستقرر بخصوصها.

وعن ابرز الملفات التي قد يبحثها وفد لجنة الانتخابات في القاهرة سيكون بشأن جهاز الشرطة الذي سيؤمن الانتخابات ، وكيف سيتواجد بالزي الرسمي ، معتبراً انه تم الحديث عن دور رجال الامن كون ان هناك رجال امن في غزة ورجال امن في الضفة ولابد ان تكون هناك مرجعية واضحة بشأن الانتخابات .

المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله قال ان قرار محكمة الانتخابات سيصدر اليوم بشأن خمسة طعون وصلت لجنة الانتخابات المركزية ، موضحاً ان القرار سيكون ملزم ونهائي تجاه أي إجراء تتخذه لجنة الانتخابات.

وبشان الطعون بين ان الطعون الخمسة التي وصلت كانت موزعة كالتالي: 2 من الضفة، و3 من غزة.

أوضح ان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل سيُشارك في حوار القاهرة خلال الأيام القادمة لاطلاع كافة الفصائل على تفاصيل الترشّح للانتخابات.