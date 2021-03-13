مهجة القدس تنعى والدة الاستشهادي المجاهد لطفي أبو سعدة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الفقيدة الحاجة أمينة راتب سعيد أبو سعدة والدة الاستشهادي المجاهد لطفي أمين عبد اللطيف أبو سعدة، والتي وافتها المنية صباح اليوم السبت 29 رجب 1442هـ الموافق 13/03/2021م، في بلدة علار بمحافظة طولكرم في الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (68) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت مهجة القدس في بيان صحفي لها: "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد لطفي أبو سعدة ولد بتاريخ 24/02/1984م وهو أعزب؛ ونفذ عملية استشهادية بتاريخ 05/12/2005م في مجمع "كانيون هشارون" التجاري وسط مدينة أم خالد المحتلة المسمّاة "نتانيا" حاليًا؛ حيث أوقعت العملية خمسة قتلى في صفوف العدو الصهيوني وأكثر من خمسين جريحًا بينهم إحدى وعشرون إصابة حرجة.