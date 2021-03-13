العاهل الاردني يتفقد مستشفى السلط بعد حادثة انقطاع الاكسجين عن مرضى كورونا

تفقد العاهل الأردني عبد الله الثاني، مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسيجين عن مرضى "كورونا" ووفاة عدد منهم.

واطلع الملك خلال الزيارة على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة فورا.

وقبل مغادرته المستشفى، خرج الملك عبدالله الثاني إلى المواطنين وتحدث إليهم.

واحتشد العشرات اليوم السبت أمام مشفى السلط الحكومي في الأردن حيث توفي مصابون بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادثة، فيما أكد مصدر أن استقالة الوزير من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.