ملحم يعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

قررت الحكومة الفلسطينية تمديد إجراءات الإغلاق المعلن عنها من قبل المحافظين اعتبارا من صباح الاثنين، وفرض إغلاق على المحافظات التي لم تشملها قرارات المحافظين اعتبارا يوم الأحد ولمدة خمسة أيام .

جاء ذلك خلال بيان صحافي نشرة الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "إبراهيم ملحم" اليوم السبت، مشيرا إلى ان هذه الإجراءات سينتهي العمل بها يوم السبت القادم 20 أذار/ مارس.

وبحسب البيان، سيترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين و يضمن تقديم الخدمات لهم.

وستشمل الإجراءات استمرار إغلاق جميع المدارس و رياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.

كما سيشمل إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق ، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وتمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء الطواقم الطبية كما تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.

وأعطى بيان الحكومة الوزراء صلاحية تنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

كما أكد البيات على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وستبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين، وتعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص ، والمحاكم أيضا تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.

وطالبت الحكومة في بيانها مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا وطالبت الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.