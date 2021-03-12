دعاء اليوم 22 من رمضان المبارك 2021 ، وفي أواخر شهر رمضان العشر ومع قدوم ليلة القدر ولقد ارفقنا لكم هذا الدعاء المستجاب ، إذ يحرص المسلمون في هذه الأيام التضرع إلى الله بالدعاء ، وفي هذه المقالة سنتعرف على دعاء الثاني والعشرين 1442 .

دعاء 22 من رمضان :

"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".

دعاء 21 من رمضان :

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم في هذه الايام المباركة ان يرزقكم من الخير اوفره ومن العفو اعظمه ومن العمر اجمله اسال الله العظيم ان يكتب لكم محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الامور وان يغفر لكم ويدخلكم الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب اللهم امين يارب العالمين

اللهم تقبل منا وبلغنا ليلة القدر ولا تختم رمضان إلا بشرتنا باستجابة دعواتنا وغفرت ذنوبنا.

اللّهم اجَعلنّا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحَرّمتهم على النار وكتبت لهم الجنّة .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ ، وَخَيرَ الدُّعَاءِ ، وَخَيرَ النَّجَاحِ ، وَخَيرَ الحَيَاةِ ، وَخَيرَ المَمَاتِ

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر .

اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلا وقد أعطيت كل منا مراده و رويت قلبه بفيض كرمك وحققت له ما كان يظنه من ضعفه مستحيلا.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد.

اللهُم ارفع عنّا البَلاء ، و ادفع الوباءَ و أنزل رحمتكْ ولُطفك على العباد اللهُم اجبر بخواطرنا جبرًا يليقُ بعظمتك يَا رب العالميِن.

دعاء الإفطار في رمضان 2021

‏"اللّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت

‏كان النبي ﷺ إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

أدعيه للصائم مستجابة :

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيِمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.