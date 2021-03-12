"كورونا فلسطين".. طالع آخر التحديثات للحالة الوبائية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 22 حالة وفاة و2309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت أيضًا تعافي 1593 حالة من الوباء.

طالع أخر التحديثات اليومية للحالة الوبائية في فلسطين:

التحديثات اليومية لكوفيد-19 في فلسطين خلال ال 24 ساعة الماضية: (12/03/2021)

- حالات جديدة

القدس: 326

الضفة الغربية: 1827

قطاع غزة: 156

- حالات الشفاء

القدس: 420

الضفة الغربية: 1431

قطاع غزة: 120

- حالات الوفاة

القدس: 5

الضفة الغربية: 16

قطاع غزة: 1

- المرضى في وحدة العناية المركزة: 168

- المرضى على اجهزة التنفس: 44

- اختبارات PCR خلال 24 ساعة الاخيرة: 9107