قطاع غزة يسجل حالة وفاة واحدة و156 اصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة، حالة وفاة واحدة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل تعافي120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين 54283 حالة.

وأضاف أنه تم اجراء 2464 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن اجمالي المصابين56883 إصابة في القطاع.

ونوهت ان اجمالي الحالات النشطة 2035 حالة، بينهم 71 حالة الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، فيما بلغت عدد الحالات الحرجة 46 حالة.

ولفتت أن حصيلة الوفيات في قطاع غزة منذ بداية الجائحة وصل إلى 565 حالة وفاة.