طقس فلسطين: منخفض جوي وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بمنخفض جوي و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام و الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات المساء، تضعف فرصة الهطول ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.