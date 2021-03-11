كيف تتخلص من إدمان هاتفك الذكي؟

تعد الهواتف الذكية صديقا ملازما للكثير من الناس، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والامكانيات الكبيرة في الأجهزة الحديثة، وبشكل لا شعوري يميل الكثير لالتقاط الهواتف الذكية والبدء في التمرير عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية حتى عند الجلوس وجها لوجه مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

اعتبرموقع "ذا هيلث سايت"، هذه العادات غير الإرادية مؤشرا على أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية، مما قد يكون له تأثير في العلاقات الاجتماعية بشكل واضح.

وفي استطلاع حديث أجراه مركز "بيو" للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد ما يقرب من 50 في المئة من المشاركين البالغين أنهم "لا يستطيعون العيش دون هواتفهم الذكية"، في حين كشف استطلاع آخر من كوريا الجنوبية أن أكثر من 20 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر الاعتماد المفرط على تلك الأجهزة.

ولاحظ الخبراء في استبياناتهم أن هؤلاء الأشخاص يعانون غالبا من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية والجسدية، وتكون علاقاتهم الاجتماعية هشة وغير متينة، ومضطربة بشكل واضح.

وذكر التقرير بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد وإدمان الهواتف الذكية، وهي كالتالي:

1- التركيز على فعل المزيد من الأشياء التي تجعلك تنسى فحص هاتفك، مثل التحدث بشكل أكبر والتقرب من الأصدقاء والأقارب، أو ممارسة أي نشاطات محببة.

2- توقف مؤقتا قبل التقاط هاتفك واسأل نفسك دائما، هل هو مهم حقًا؟

3- حاول أن تضع حدودا زمنية لاستخدام هاتفك.

4- احذف كل تلك الألعاب والتطبيقات المشتتة للانتباه، والتي تدفعك باستمرار لاستخدام هاتفك.

5- قم بإيقاف الإشعارات والتنبيهات.

6- احفظ هاتفك بعيدا عن أنظارك وبعيدا عن متناول يدك قدر الإمكان.

7- تجنب استخدام هاتفك قبل الذهاب للنوم قدر الإمكان لما قد يسببه من قلق وتوتر وإجهاد للعين.