مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاتصالات بشأن قضية سد النهضة

اتفق مصر والسودان اليوم الخميس، على تعزيز الاتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لتفعيل مقترح تشكيل وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مصر، في إطار زيارة يُجريها الأخير للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء آخر التطورات بين البلدين فيما يتعلق بسد النهضة، والتوافق على تكثيف التنسيق الكبير في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها هذه القضية، للمساعدة على التوصل لاتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل موسم الأمطار المقبل (يوليو/تموز).

وتجدر الاشارة أن إثيوبيا تصر على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، في ظل تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.