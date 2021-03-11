طريقة دخول منصة مدرستي لحل الواجبات تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد

مع انتشار فيروس كورونا أصبحت منصة مدرستي الواجبات من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الآلاف في المملكة العربية السعودية سواء من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية أو من أولياء أمورهم حيث أصبحت المنصة التعليمية الآن المنصة الرسمية التي قررت وزارة التعليم السعودية استكمال العام الدراسي من خلالها بعد قرار إغلاق المدارس التي اتخذته الحكومة السعودية حفاظاً على صحة الطلاب ومنعاً لانتشار أكبر لفيروس كورونا داخل المدارس.

ونجحت منصة مدرستي في تقديم المواد الدراسية للطلاب بأسلوب إلكتروني بسيط كما أتاحت لهم التواصل مع المعلمين بطرق بسيطة وسهلة غير معقدة ومن هنا نجحت المنصة في استكمال الدراسة بدون مشاكل تذكر، ولأننا في موقعنا نهتم بالشأن السعودي وكل ما يبحث عنه المواطن السعودي .

منصة مدرستي الواجبات

تهتم منصة مدرستي بتقديم كافة المميزات للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية حيث تُمكنهم من متابعة الدروس اليومية وتسجيل الحضور بانتظام بالإضافة إلى إمكانية عمل الواجبات المنزلية بطريقة إلكترونية وأداء الاختبارات، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في منصة مدرستي كالتالي:

أولاً يلزم عمل حساب للطالب من خلال تطبيق توكلنا

ثانياً سجل الدخول إلى منصة مدرستي بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

وبهذا تكون قد سجلت الدخول إلى المنصة

وزارة التعليم السعودية

تقوم وزارة التعليم السعودية بمجهود كبير الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا وأنها تريد استكمال العام الدراسي وعدم تأجيله، ولهذا اعتمدت على التقنية الحديثة والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التي تتميز بتصميم مميز وبسيط وغير معقد يُمكن أي طالب من استخدامها.