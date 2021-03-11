وجه عدد من متابعي موقع "إسلام ويب" تساؤلًا هو هل دعاء الاسراء والمعراج مستجاب؟ كما هو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجاب موقع "إسلام ويب" المتخصص بالفتاوى الشرعية أنه "لم يأت في الكتاب، والسنة ما يفيد أن الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب، أو أنها من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، كما جاء في الدعاء حال السجود، أو في الثلث الأخير من الليل".

وأشار الموقع ذاته إلى أنه لم يرد عن السلف الصالح أنهم خصوها بشيء من العبادات لا دعاء، ولا صلاة ولا غيرها.

متى كانت الاسراء والمعراج؟

واختلف العلماء في تاريخ حادثة الإسراء والمعراج فاختلفوا في أي سنة كانت؟ فقيل: قبل الهجرة بسنة، وجرى عليه الإمام النووي، وادعى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال القاضي: قبل الهجرة بخمس سنين.

وأضاف الموقع أن العلماء اختلفوا في أي الشهور كانت، حيث جزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وعلى هذا جمع من العلماء، وقيل: كانت في رجب. وقيل: رمضان. وقيل: شوال، وراجع سبل الهدى والرشاد للصالحي. وفق إسلام ويب.

وقال ابن باز -رحمه الله تعالى- في مجموع فتاواه: ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها .. هذا لو عُلمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال إنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل، لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع.