تركيا تسجل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن إحصائية الإصابات ووفيات فيروس كورونا في الجمهورية التركية، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة التركية، بأنها سجلت 67 وفاة و14 ألفا و556 إصابة جديدة بكورونا.

أمس، سجلت الصحة التركية، 13.755 إصابة بالفيروس "كورونا"، من أصل 140.828 فحص، ما رفع الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات إلى 2 مليون و807 ألفا و387 حالة.

كما وأعلنت أن حالات الوفاة ارتفعت لتبلغ 29 ألفا و160 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء اليوم 8.639 لتصل إلى 2 مليون و640 ألفا و669 حالة.

وصل اعداد المواطنين التي تقلوا التطعيمات ضد "كورونا" إلى 10 ملايين و280 ألفا و603 أشخاص.