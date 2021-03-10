د. أبو وردة: الوضع سيكون كارثياً لو وصلت الطفرة الجديدة لقطاع غزة

أكد مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزّة د.فتحي أبو وردة اليوم الأربعاء 10/3/2021، أن الحالة الوبائية ما زالت منخفضة في قطاع غزّة ومطمئنة نوعًا ما، ولكن في حال وصول الطفرة الجديدة له فسيكون الوضع أكثر كارثياً.

وأفاد أبو وردة، أن قطاع غزة فيها 68 حالة ما بين الحرجة والخطيرة، لافتاً إلى أن نسبة الاشغال السريري في القطاع تصل إلى 10%.

وقال أبو وردة :"نحن في حالة ترقب كبير للطفرات الجديدة من فيروس كورونا، حيث أن معبر رفح مازال مفتوحاً واحتمال وصولها لغزة كبير"، لافتاً إلى أن الوضع سيكون كارثياً في حال وصلت للقطاع.

وأهاب أبو د. وردة بالمواطن بعدم الاستهتار خاصةً حيث أن قطاع غزة عاد للانفتاح مجدداً على صعيد المدارس والأفراح وبيوت العزاء.