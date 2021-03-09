من هو نزار عوض الله ؟

نزار عوض الله هو من مؤسسي حركة حماس مع الشيخ أحمد ياسين، ويعتبر من أشد قادة الحركة صلابة و أكثر القادة الحاليين شبها بالدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي من حيث صلابة الموقف وقادة الحركة في أشد مراحلها.

تعرف على القائد نزار محمَّد عوض الله:

- نشأ في بيئة محافظة وكان أبوه عالما من علماء الأزهر الشريف بمصر.

- حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة عين شمس في القاهرة 1981.

- عضو نقابة المهندسين.

- من مؤسسي حركة حماس مع الشيخ أحمد ياسين

- أمين سر المجمّع الإسلامي (1982 – 2000).

- رافق الشيخ أحمد ياسين كأمين للسر طيلة فترة عمله في المجمع الإسلامي.

- رئيس نادي المجمع الإسلامي (1985 – 1997).

- قاد الجهاز العسكري لحركة حماس والذي سمي بالمجاهدين الفلسطينيين حينها بعد اعتقال الشيخ صلاح شحادة عام ١٩٨٧م

- اعتقلته سلطات الاحتلال في ضربة الشيخ احمد ياسين عام ١٩٨٩م وأمضي في السجن حوالي عشر سنوات كمسؤول عن تنظيم المجاهدين الفلسطينيين في حركة حماس.

- تولى قيادة حركة حماس بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦، وشهدت هذه الفترة اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط وحرب الفرقان بين المقاومة في غزة والعدو الإسرائيلي

- برز في المحادثات التي أعقبت أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمهندس صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011م، حيث ترأس وفد حركة حماس في الصفقة والذي ضم أيضاً الشهيد القائد أحمد الجعبري.

- قصف الطائرات الإسرائيلية منزله في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009م، وتم قصف منزله مرة اخرى عام 2014م، لأن العدو يعتبره من اخطر قادة حماس بعد الشهيد المفكر إبراهيم المقادمة.

- يعتبر من أشد قادة الحركة صلابة وأكثر القادة الحاليين شبها برفيق القائد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي من حيث صلابة الموقف والنظرة الايدولوجية لطبيعة الصراع مع العد الإسرائيلي.