تراجع سعر الذهب في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 9/3/2021، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 203.51 ريالات (54.27 دولارًا)، مقابل 204.84 ريالات (54.62 دولارًا) خلال تعاملات أمس الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة حوالي 178.08 ريالًا (47.49 دولارًا)، مقابل 179.42 ريالًا (47.80 دولارًا) أمس.

كما سجل سعر جرام عيار الذهب عيار 18 حوالي 152.64 ريالًا (40.70 دولارًا)، مقابل 153.63 ريالًا (40.02 دولارًا) أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.72 ريالًا (31.66 دولارًا)، مقابل 119.49 ريالًا (31.86 دولارًا) أمس الاثنين.

وبلغ سعر أوقية الذهب «الأونصة» في السوق السعودية نحو 6333.75 ريالًا (1689 دولارًا)، مقابل 6375 ريالًا (1700 دولار) في تعاملات أمس، كما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1424.60 ريالًا (379.89 دولارًا)، مقابل 1433.89 ريالًا (382.73 دولارًا) أمس.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% بختام تعاملات أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 1681.40 دولارًا للأوقية «الأونصة» في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من 1% لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارًا للأوقية.