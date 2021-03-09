مسؤول بوزارة الصحة: نعاني نقصاً في الأكسجين وإشغال الأسرة وصل لـ100%

أكد مسؤول بوزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 9/3/2021، أن موجة "فيروس كورونا" الحالية "شديدة" بفعل انتشار الطفرات الجديدة، وتتسبب بسرعة تدهور الحالات من فئات عمرية مختلفة، لافتاً إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وصلت في بعضها ما بين 95 إلى 100 بالمئة.

وأوضح ناجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، أن الوضع الوبائي لا زال خطيراً.

وبين ناجي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن المستشفيات في محافظات الضفة تعاني من نقص في الأكسجين، مشيراً إلى أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة باتت تواجه المستشفيات.

وقال: "نسعى إلى تحويل الأكسجين السائل إلى المحافظات الأشد احتياجًا، خاصةً وأن محطات الأكسجين في بعضها لا تكفي لتلبية احتياجات جميع المرضى".

وذكر المسؤول الطبي، أنه يجري حالياً توسعة الأقسام الموجودة بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين غير المصابين بالفيروس.

وأشار نزال إلى أن البروتوكول العلاجي لم يتغير ومازال على ما هو عليه، مع إجراء بعض التحسينات، وفق الدراسات العالمية الجديدة.

وأكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، أن الحل الوحيد لوقف هذا التدهور هو الإغلاق الكامل لكافة المحافظات، مناشداً المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية.