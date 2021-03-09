خبايا اجتماع المركزية: اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات

كشف القيادي الفتحاوي عدلي صادق، عن خبايا اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" والذي وصف بالاجتماع الساخن الذي احتوى شتائم وتهديدات بالطرد.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عقدت اجتماعاً لها الليلة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله

وقد كتب صادق على صفحته على الفيس بوك حول تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية" قائلاً:" ما وصلني من اجتماع الليلة، لم يستطع المسكين الراضخ الذي روي لي ما حدث، أن يفعل أكثر من مجرد إبلاغي بما صدر عن عبس الليلة الماضية."

وأضاف:"أراد الإعلان عن طرد ناصر القدوة من حركة فتح، وشتم أباه المرحوم الاستاذ جرير القدوة مربي الأجيال، وشتم آباء ثلاثة أعضاء من المركزية من سكان غزة، وقال لهم روحوا انقلعوا على غزة شو بتعملوا هون. وتحدث عن تشليح د. ناصر مؤسسة ياسر عرفات التي بناها وحافظ عليها، وزعم أن له في ياسر عرفات أكثر من ناصر..."

وتابع: "هذا الكلام نضعه أمام كادر حركة فتح الشاسعة في كل مكان، قبل أن يكون لنا كلام مفصّل وغير مسبوق عنه."

وتساءل صادق: فأين الكادر الذي انتخب ناصر عضواً في اللجنة المركزية؟ وأين الحركة التي يزعمون أنها موحدة؟

ووجه صادق حديثه لأعضاء المركزية قائلاً:"للذين يفترض أن يحموا عضويتهم. ألا يتذكر القدامى منكم أن أول صدام بين عباس ومحمد دحلان بعد المؤتمر السادس، كان بسبب تطاول الأول على شخص عباس زكي وشخص نبيل شعت، فاعترض دحلان على إهانة زميليه، ولأن التطاول يعني موضوعياً إهانة عضو لجنة مركزية منتخب، أكد دحلان على رفض أية إهانة وإدانتها وعدم تكرارها."

وتساءل:"أين الكادر وأين سائر أعضاء المركزية، الذين يختبئون كفئران الخمارة بحجة قائمة الحركة ووحدة الحركة، وكأن للحركة قائمة معلومة أو للحركة وحدة معرضة للتهديد، من خارجها أو من غير عبس نفسه!"