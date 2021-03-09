راصد جوي: أجواء صيفية وخماسينيه غدا ومنخفض جوي الخميس

قال الراصد الجوي ايمن المصري اليوم الثلاثاء 9/3/2021 أن الطقس في فلسطين يشهد خلال اليومين القادمين حالة من الاضطرابات الجوية بين الانخفاض والارتفاع ، حيث تشهد درجات الحرارة الارتفاع اليوم بشكل طفيف .

وبين المصري خلال تصريحات خاصة ان درجات الحرارة تواصل الارتفاع غدا الاربعاء حيث نشهد أجواء صيفية بامتياز وتصل درجات الحرارة من 25_26 درجة مئوية في المناطق الجبلية ، وعدد من المناطق ، وتكون الاجواء مغبرة وخماسينيه.

وقال المصري أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بشكل كبير يوم الخميس حيث سنكون على موعد مع منخفض جوي حيث سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرا احيانا، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة

الجمعة يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح