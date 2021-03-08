تسجيل حالتي وفاة و143إصابة بفايروس كورونا في بيت لحم

أعلن محافظ محافظة بيت لحم ابراهيم رمضان، مساء اليوم الأثنين، عن تسجيل حالتي وفاة وعدد من الاصابات بفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقال المحافظ في تصريح صحفي، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن الطواقم الطبية سجلت حالتي وفاة و143 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 177 حالة في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار الي أن محافظ بيت لحم، ابراهيم رمضان، أعلن اليوم الاثنين، عن تمديد إغلاق المحافظة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، حتى مساء السبت، في إطار اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.