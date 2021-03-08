إغلاق محافظة قلقيلية لمدة 7 أيام اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء

أعلن محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، مساء اليوم الأثنين، عن اغلاق المحافظة لمدة 7 أيام اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية تابعتها " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحالة الوبائية في المحافظة مقلقة جدا في المحافظة وبناء عليه تم دعوة لجنة الطواري العليا لمناقشة الاجراءات التي يجب أن تأخذ من أجل كسر السلالة الوبائية في المحافظة وتم الخروج بالقرارات التالية (أولاً: إغلاق المحافظة لمدة 7 أيام قابلة لتمديد اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2021م.

ثانياً: منع حركة المركبات والأفراد بشكل كامل باستثناء الحالات الطارئة بالاضافة لمنع الخروج أو الدخول للمحافظة.

ثالثاً: إغلاق كافة المحال التجارية بما فيها محال الخضار والمواد الغذائية، الصيدليات ستعمل كالمعتاد وسيسمح للمخابز بالعمل حتى الساعة السابعة مساءا في أيام الاغلاق بالاضافة للهيئات والبلديات التي ستعمل بشكل طارئ).

وأضاف رواجية أن اللجنة ستقيم الوضع الوبائي في المحافظة بداية الاسبوع القادم وبناء عليه ستكون الاجراءات الجديدة وفق الحالة الوبائية الجديدة في المحافظة، داعيا المواطنين للاستجابة والعمل والالتزام وأخذ دور المواطن المسؤول أمام هذه الجائحة التي تفتك في أبناء شعبنا.