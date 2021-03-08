تحذيرات من ظهور سلالة متحورة من كورونا بسبب زيادة الاصابات في الاردن

حذّر مختصان، من أن استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الاردن يزيد من فرصة ظهور فيروسات متحورة جديدة.

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، إن "قابلية فيروس كورونا، بالتحور، كانت أمرا معروفا منذ البداية"

وأوضح الطراونة، أن "ظهور سلالات جديدة أخرى، من فيروس كورونا، أمر متوقع، ما يدفع البلدان للاستعداد"

ودعا إلى مراقبة الدول التي تظهر بها سلالات جديدة من الفيروس، من أجل اتخاذ إجراءات، للتعامل معها

ورأى الطراونة، أن "الأردن غير محصّن من السلالات الأخرى، مثل البرازيلية والجنوب أفريقية، نظرا لاستمرار السماح بالسفر"

وربط الطراونة، بين الزيادة في الإصابات، وارتفاع فرصة الفيروس بالتحور

وقال " كلما زادت الإصابات، كلما زادت فرصة الفيروس بالتحور، وظهور السلالات الجديدة"

يتفق استشاري الأمراض المُعدية، الدكتور منتصر البلبيسي، مع ما ذهب إليه الطراونة، بشأن الربط بين ارتفاع الإصابات، وحدوث تحور جديد بالفيروس

وقال البلبيسي، إن ظهور طفرة أردنية من فيروس كورونا، أمر "ممكن جدا"

وأضاف أن سرعة السيطرة على الانتشار المجتمعي، "لا تحمي الناس فقط، ولكن تمنع ظهور سلالات فرعية من الفيروس في الاردن"

وأوضح البلبيسي، أن "أي تباعد بين الناس سيكون له أثر إيجابي على الوضع الوبائي، ويساعد على السيطرة بشكل أسرع"

واعتبر أن إغلاق المدارس، أصبح أمرا ضروريا، بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة في الأردن

واقترح البلبيسي، اتخاذ إجراءات "أقوى" من التي تفرضها الحكومة حاليا، والتسريع من وتيرة إعطاء المطعوم، من أجل المساهمة بالحد من انتشار الفيروس في الأردن

وحول فعالية اللقاحات مع تحور الفيروس، نوّه البلبيسي، إلى تجربة أُجريت في المختبر، أثبتت فعالية لقاح "فايزر"، ضد الفيروس المتحور البريطاني

وأثبتت الدراسات المختبرية، أيضا، فعالية بنسبة 60%، ضد الفيروس المتحور الجنوب أفريقي؛ وفقا للبلبيسي، الذي أشار إلى أن هذه النسبة، "أفضل من لا شيء"