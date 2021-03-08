مهجة القدس: الافراج عن الأسير المجاهد كريم أبو مارية من الخليل

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (20 عامًا)، من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأشارت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الاسير ابو مارية بتاريخ 04/10/2019م، لافتةً أنها وجهت له تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومتفجرة تجاه قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

كما ـتـقـدمت بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسير المحرر كريم أبو مارية وعائلته المجاهدة بمناسبة تحرره، متمنيةً في ذات الوقت الإفراج العاجل عن جميع الاسرى والاسيرات من ســجون الاحتلال الصهيوني.

جدير ذكـره أن الأسير المحرر كريم أبو مارية ولد بتاريخ 08/02/2001م، وهو أعزب، وقد اعتقل مرتين سابقتين في سجون الاحتلال على خلفية انتماءه وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي أمضى خلالها 15 شهرًا وأفرج عنه من سجن عوفر.