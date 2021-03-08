وفاة طفل بحادث دعس في مدينة قلقيلية

لقي طفلا (10 سنوات) من سكان قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، مصرعه إثر حادث دعس وقع في الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون شرق المدينة.

وأعلن الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:" إنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات الشرطة بوقوع حادث دعس من قبل مركبة لطفل كان يركب دراجته الهوائية على الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون، وعلى الفور تم تحريك مركبة الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركز شرطة كفر ثلث إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، ولاحقا أعلن الأطباء وفاته".

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا إلى المشفى لإجراء ما يلزم بالتنسيق مع النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم توقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث حسب الأصول.