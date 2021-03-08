التربية: نرفض محاولات إحلال الاحتلال المنهاج غير الفلسطيني في القدس

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، رفضها أي محاولة للتساوق مع أي مخططات لتمرير أو اعتماد أي منهاج غير فلسطيني في مدارس القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة أنها لن تتردد في التعامل بحزم مع أي مدرسة قد تتعامل مع محاولات إحلال أي منهاج غير فلسطيني في المدارس الأهلية والخاصة في القدس، لافتةً أن ذلك يقتضي من مساءلة قانونية وإدارية.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف من المحاولات المتكررة لاستهداف التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة.

كما شددت الوزارة على أنها لن تدخر أي جهد بالتعاون مع أولياء الأمور وإدارات المدارس الأهلية والخاصة لوأد أي محاولة للالتفاف على منهاجنا الوطني، مشيرةً إلى اعتزازها بمواقف أولياء الأمور ومعظم المدارس المقدسية للمحافظة على حق أطفال القدس في دراسة منهاجهم الوطني.

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