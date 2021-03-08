قوات الاحتلال تخطر مواطنين بوقف البناء في نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عددًا المواطنين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة بوقف البناء في منازلهم.

وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي، إن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف بلدة زواتا وسلمت اخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل واحد جاهز للسكن واثنين قيد البناء".

وأضاف عليوي، أن المنازل المستهدفة تقع في منطقة العين التي حصلت على موافقة من الاحتلال على مخططها الهيكلي عام 2008.

وأشار الى أن المنطقة تقع على مقربة من الشارع الالتفافي الاستيطاني ومستوطنتي شافي شمرون وجبل عيبال.

ونبه رئيس المجلس الى أن الاحتلال سبق وأن دمر منتجعاً سياحياً أقيم في منطقة العين التي يعتبر النبع المتواجد فيها الرباع على مستوى الضفة من حيث وفرة المياه.

وأكد عليوي أن بلدة زواتا بحاجة لتوفير الخدمات ودعم السكان واستغلال نبع المياه الذي يعتبر رافداً للزوار ومتنفساً سياحياً.

وحالت قوات الاحتلال على مدار الأعوام الماضي دون افتتاح الطرق الزراعية على أطراف القرية وعمدت في أكثر من مرة إلى مصادرة المعدات أثناء محاولتها القيام بذلك.

ويحد بلدة زواتا شمالا ما يعرف بالطريق الالتفافي الذي ظل على مدار عدة اعوام من انتفاضة الأقصى مسرحا للعمليات البطولية، حيث قتل العديد من المستوطنين واستشهد الكثير من المقاومين أثناء تنفيذ تلك العمليات.