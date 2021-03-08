الخارجية تدين تهجير الاحتلال القسري للمواطنين في الاغوار والقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، التوسع الاستيطاني للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار.

وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي المريب على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها.

واعتبرت أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين يشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال الاسرائيلي التوسعي.