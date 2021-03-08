الصحة الايرانية: تسجيل 99 حالة وفاة و 8313 إصابة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سیما سادات لاري" اليوم الاثنين، عن تسجيل 8313 إصابة جديدة و99 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سادات لاري: "إنه منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 8313 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و698 ألفا و5 إصابات مؤكدة.

وأوضحت انه من بين المصابين الجدد تم ادخال 725 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتةً الى تعافي مليون و449 ألفا و350 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت لاري: "انه تم تسجيل 99 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 60786 حالة وفاة، لافتةً ان 3804 شخص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت انه تم اجراء 11 مليون و337 ألفا و942 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ايران.