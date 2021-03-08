عبر معبر رفح

داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين وآلية السفر غدًا الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:34 م
08 مارس 2021
داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين وآلية السفر غدًا الثلاثاء
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف اسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، يوم غد الثلاثاء الموافق 8 مارس 2021.

وأوضحت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة الداخلية بغزة، أن السفر ليوم غد سيكون للحافلات المتبقية من الثانية + الثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (2021/7).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين يوم غدٍ الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وشدّدت الداخلية، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

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