استطلاع رأي يكشف سبب الانقسام داخل "إسرائيل"

كشفت نتائج استطلاع رأي في "إسرائيل" اليوم الاثنين السبب الحقيقي وراء انقسام صفوف الإسرائيليين واتساع الفجوة بينهم.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته رابطة مكافحة التشهير وانتشر على صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن 81% من الإسرائيليين يشعرون بأن هناك انقسامات متزايدة في المجتمع، مقارنة بـ 69% الذين قالوا إن لديهم هذا الشعور في استطلاع أجري قبل أربع سنوات.

وأوضح استطلاع الرأي أن 4% فقط قالوا إنهم يرون أن المجتمع الإسرائيلي موحد أو موحد للغاية.

وحسب المستطلعة آراءهم فإن المساهمين الرئيسيين في الانقسام في المجتمع هم القادة السياسيين بنسبة (90%)، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (84%)، وسائل الإعلام الإخبارية بنسبة (84%)، والحاخامات والمؤسسة الدينية بنسبة (74%).

فيما قال ما نسبتهم 69% إن الجيش الإسرائيلي هو السبب وراء الانقسام في المجتمع بسبب الزامه الخدمة العسكرية لمعظم الإسرائيليين.