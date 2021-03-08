رسالة مهمة من إيران الى السعودية بشأن الحرب ضد اليمن

وجهت الجمهورية الاسلامية "إيران" اليوم الاثنين 8-3-2021 رسالة مهمة إلى المملكة العربية السعودية بشأن الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن واليمنيين.

وجاءت الرسالة على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الذي أكد أن الحل في اليمن سياسي ويتعين على السعودية انهاء الحرب لأن المصلحة ستعم دول المنطقة واليمنيين.

وقال زادة: "جذور الأزمة اليمنية تعود إلى الحرب التي شنتها السعودية، وتوجيه الاتهامات لطهران لن يحل الأزمة"، لافتا إلى أن "طهران مستعدة للمساعدة بشكل مؤثر في إنهاء الأزمة اليمنية، في حال أنهت الرياض الحرب".

وأضاف: "دفاع اليمنيين عن أنفسهم حق مشروع، لكننا نؤكد أن الحوار والحل السياسي هما الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة"، معتبرا أن "إنهاء الرياض الحرب على اليمن في أسرع وقت، سيجعل السعودية والمنطقة أمام مستقبل أفضل".

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس تنفيذ عملية هجومية على السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

كما أكدت السعودية، مساء أمس الأحد، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، وحي سكني في مدينة الظهران، لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.