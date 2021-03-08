صحة غزة: لا وفيات اليوم وتسجيل "123" إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 8/3/2021 ، انه لا وفيات بفيروس كورونا ، في حين سجلت اعداد الاصابات "123" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1701 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبينت الصحة الى تعافي 133 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع عدد المتعافين "53894 "حالة.

واشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 56355 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1901 حالة ، في حين بلغت اجمالي الوفيات 560 حالة وفاة.