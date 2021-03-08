فيديو: سبب يوم المرأة العالمي

يحتفل العالم في الثامن من (آذار/مارس) من كل عام بيوم المرأة العالمي تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم والوقف إلى جانب المرأة للتعبير عن الاحترام والتقدير للمرأة.

وتظهر في هذا اليوم العالمي الانجازات المهمة التي أبدعت فيها المرأة خلال عام مليء بالأحداث الكبيرة والانجازات العظيمة.

وفي بعض الدول تحصل المرأة على اجازة في هذا اليوم من الأعمال الحكومية وتأتي الصين وروسيا وكوبا على رأس تلك الدول التي تمنح المرأة اجازة في يومها العالمي.

فيما تعقد العديد من دول العالم مؤتمرات للحديث عن دور المرأة في الأعمال الوظيفية سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى أعمال تؤدها الرجال، خاصة في الدول العربية.

سبب يوم المرأة العالمي

تعددت الروايات حول سبب اختيار الثامن من مارس اذار يوم المرأة العالمي فالبعض يرجع السبب إلى عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.

ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي.

بينما يرجع بعض الباحثين والمؤرخين إلى أن سبب يوم المرأة العالمي جاء على خلفية الاحداث الصعبة التي تعرضت لها النساء في الولايات المتحدة الأمريكية.

عام 1856 خرجت الآلاف من النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على ظروف العمل اللا انسانية حيث تدخلت الشرطة بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات.

في عام 1908 عادت الآلاف من النساء العاملات التظاهر من جديد في شوارع نيويورك بعنوان خبر وورد.

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