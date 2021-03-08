ننشر لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء رمضان 2021 مكتوب في ظل ما تشهده محركات البحث عن ادعية الشهر الفضيل.

ويحرص المسلمون في كل مكان للتعرف على أدعية شهر رمضان المبارك بهدف ترتيله للحصول على الاجر والثواب.

ثواب الدعاء في رمضان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

مَنْ دَعَا بِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ وَ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ، وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ سِتِّينَ سَنَةً مَقْبُولَةً، وَ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً، كُلُّ خَنْدَقٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ".

دعاء رمضان 2021 مكتوب