تردد قناة ام بي سي الجديد 2021

يحرص الجمهور العربي على متابعة قناة ام بي سي أولاً بأول، ويتابع ترددات قناة ام بي سي، للاستمتاع بمشاهدة برامج القناة.

وتتميز قناة ام بي سي ببث مسلسلات حصرية في شهر رمضان المبارك 2021 والتي غالباً ما تحصد أعلى المشاهدات من بين القنوات الفضائية الأخرى.

ويزداد البحث عن تردد قناة ام بي سي في شهر مبارك الذي يصادف في منتصف شهر ابريل 2021.

وحرصاً منا في وكالة فلسطين اليوم لوصول الجمهور لتردد قنوات ام بي سي، سننشرها لكم ، وما عليكم إلا ضبطها على القمر الصناعي النايلسات.

ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2021:

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير.